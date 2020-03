SC confirma dois casos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Sa√ļde confirmou na tarde desta quinta-feira, 12, em coletiva de imprensa, os primeiros dois casos de coronav√≠rus em Santa Catarina. Para fortalecer as a√ß√Ķes de preven√ß√£o e contingenciamento da doen√ßa, o Governo do Estado instituiu um Centro de Opera√ß√Ķes de Emerg√™ncia em Sa√ļde (COES) e tamb√©m publicou um decreto que estabelece medidas emergenciais para conter o avan√ßo do COVID-19.

Em roteiro pelo Extremo-Oeste catarinense, o governador Carlos Mois√©s destacou o esfor√ßo do governo estadual em combater a dissemina√ß√£o do coronav√≠rus. Ele ressalta que, a partir da confirma√ß√£o dos dois primeiros casos em Santa Catarina, diferentes √≥rg√£os da administra√ß√£o p√ļblica passar√£o a atuar de maneira conjunta no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd), na sede da Defesa Civil. ‚ÄúVamos articular a√ß√Ķes, interiorizar materiais e prote√ß√£o‚ÄĚ, disse o governador. Ainda segundo Carlos Mois√©s, a popula√ß√£o precisa passar a tomar cuidados, como evitar aglomera√ß√Ķes, pelo menos temporariamente.

Os dois pacientes que foram confirmados com o COVID-19 s√£o uma mulher e um homem que tiveram cont√°gio na Europa e nos Estados Unidos e est√£o em Florian√≥polis.¬†O secret√°rio da¬†Sa√ļde, Helton de Souza Zeferino,¬†afirmou que os pacientes foram orientados sobre o que fazer estando em isolamento domiciliar.¬†‚ÄúEstes dois casos foram importados, ou seja, contra√≠dos fora do Estado. Estamos monitorando e tomando todas as medidas necess√°rias para refor√ßar os trabalhos de preven√ß√£o, n√£o h√° motivo para p√Ęnico‚ÄĚ, afirma. Com a confirma√ß√£o, a Secretaria de Sa√ļde vai executar protocolo de informa√ß√£o e monitoramento de todos que tiveram contato com eles.

Trabalho integrado e refor√ßo nas a√ß√Ķes¬†

O Governo do Estado instalou nesta quinta-feira, 12, um Centro de Opera√ß√Ķes de Emerg√™ncia em Sa√ļde (COES) para enfrentamento do coronav√≠rus. O grupo de trabalho ficar√° sediado no Cigerd e tem o objetivo de monitorar a evolu√ß√£o dos casos suspeitos no Estado e preparar a rede estadual para atender poss√≠veis pacientes.

O governador Carlos Mois√©s tamb√©m editou decreto que estabelece medidas de emerg√™ncia para conter o avan√ßo da doen√ßa. ‚ÄúEstamos atentos √† evolu√ß√£o dos casos e preparados para o enfrentamento. N√£o h√° motivo para p√Ęnico. Essas medidas ir√£o refor√ßar o trabalho que j√° vem sendo feito, de informa√ß√£o e conscientiza√ß√£o para que a popula√ß√£o colabore com as medidas de preven√ß√£o √† doen√ßa‚ÄĚ, afirma o governador.

O decreto publicado nesta quinta-feira no Di√°rio Oficial do Estado institui uma s√©rie de medidas na administra√ß√£o p√ļblica e prev√™ desde a possibilidade de isolamento e quarentena de pacientes at√© a contrata√ß√£o emergencial de bens e servi√ßos, al√©m da disposi√ß√£o de leitos e atendimento na rede privada, conforme a evolu√ß√£o do coronav√≠rus no Estado.

O governador Carlos Mois√©s convocou uma reuni√£o do Grupo Estadual de A√ß√Ķes Coordenadas (GRAC) para apoio √† Secretaria de Estado da Sa√ļde (SES), no s√°bado √†s 9h. A Defesa Civil de Santa Catarina, atrav√©s do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD), fez o chamamento das secretarias para atuar de forma integrada no combate e controle do v√≠rus COVID 19. Com base na Lei n¬į 15.953, de 07 de janeiro de 2013, que criou o Sistema Estadual de Prote√ß√£o e Defesa Civil (SIEPDEC), o Centro Integrado de Opera√ß√Ķes (CIOP), localizado no CIGERD, ser√° ativado. Todas estruturas do Governo do Estado v√£o trabalhar de forma conjunta nos trabalhos de preven√ß√£o e mitiga√ß√£o de impactos √† popula√ß√£o.

Casos suspeitos

O Estado tem 67 casos suspeitos da doen√ßa, 2 confirmados e 32 j√° foram descartados. Os munic√≠pios onde os casos est√£o sendo monitorados s√£o: Florian√≥polis, Joinville, S√£o Bento do Sul, S√£o Jos√©, Porto Belo, Balne√°rio Cambori√ļ, Tijucas, Nova Trento, Jaragu√° do Sul, S√£o Jo√£o Batista, Brusque, Crici√ļma, Blumenau, Itaja√≠, Pouso Redondo, Balne√°rio Pi√ßarras, Benedito Novo, Itapema, Conc√≥rdia, Lages, Mafra e Videira.

As informa√ß√Ķes s√£o atualizadas na Plataforma IVIS do Minist√©rio da Sa√ļde, fonte oficial e respons√°vel pela compila√ß√£o dos casos suspeitos no pa√≠s. As atualiza√ß√Ķes podem ser conferidas no site www.saude.sc.gov.br/coronavirus.

Atenção especial nos presídios

O Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária e o Departamento Penitenciário Nacional emitiram uma nota, nesta quarta-feira, 12, sobre os cuidados com a população carcerária diante do novo coronavírus. A nota recomenda que os estados adotem medidas de prevenção e de higiene para evitar a propagação do Covid-19, já que o sistema penitenciário tem grande concentração de pessoas, cenário ideal para a transmissão do vírus. A nota pede ainda controle de visitantes e se necessário o isolamento do preso. Também é recomendado que o presidiários e servidores do sistema penitenciário façam parte do primeiro grupo a receber a vacina da gripe.

Sintomas

O Novo Coronavírus, chamado de novo coronavírus РnCoV-2019, foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos registrados na China.

Os sintomas mais comuns entre os pacientes hospitalizados foram febre, tosse e falta de ar. Dores musculares e de cabeça, bem como confusão mental, irritação na garganta e desconforto no peito também foram observados.

Medidas de Prevenção

Lavar as mãos com água e sabão com frequência;

Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as m√£os n√£o lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

O consumo de produtos de origem animal crua ou mal cozida deve ser evitado. Carne crua, leite ou órgãos de animais devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozidos, conforme boas práticas de segurança alimentar.