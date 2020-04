SC distribui 20 mil testes rápidos, 3 milhões de pares de luvas e 50 mil máscaras

Santa Catarina começou a distribuição nesta semana de um lote com 20 mil testes rápidos sorológicos para auxílio ao diagnóstico da Covid-19. O material, enviado pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, 13, está sendo repartido pelas macrorregionais de saúde do estado. O teste será aplicado em profissionais da saúde e da segurança de acordo com protocolo em elaboração pela Secretaria da Saúde (SES), a partir do sétimo dia a contar do início dos sintomas.

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tem realizado uma série de aquisições para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Estamos atuando constantemente para que todas as regiões catarinenses e profissionais estejam preparados para enfrentar essa pandemia. Há muitos desafios para a aquisição de materiais, mas, com os esforços do Governo do Estado, estamos conseguindo abastecer as unidades de saúde e outros setores fundamentais neste momento”, reforçou o governador Carlos Moisés.

Além dos 20 mil testes rápidos, já chegaram ao centro de distribuição da SES no início desta semana um total de 3.663.700 pares de luvas para unidades de saúde, 50 mil máscaras N-95 doadas pela empresa Camper, 90 mil litros de álcool gel, 70 mil sacos de lixo infectante utilizado em centros cirúrgicos, entre outros insumos e materiais hospitalares.

O secretário da Saúde, Helton de Souza Zeferino, destacou que desde o mês de janeiro o Estado vem se preparando para o enfrentamento à pandemia, com a realização de um plano de contingência e a busca pela compra de equipamentos e insumos. “São ações voltadas a proporcionar à população e aos nossos profissionais de saúde as melhores condições para o enfrentamento da pandemia”, afirmou.

Um chamamento público se encontra em aberto para a compra de materiais e insumos pelo Governo de Santa Catarina. As informações completas podem ser acessadas em http://www.portaldecompras.sc.gov.br/