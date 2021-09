SC inicia imunização de adolescentes e reforço em idosos

O primeiro dia de setembro é também o primeiro dia da vacinação em Santa Catarina de adolescentes entre 12 e 17 anos, além do começo da aplicação da dose de reforço em idosos com 85 anos ou mais. O estado entra nesta nova fase após ter encaminhado aos municípios catarinenses doses suficientes para a conclusão do calendário vacinal da população adulta.

As doses separadas aos adolescentes também obedecerão à logística adotada até agora, encaminhando os imunizantes para as Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES). A vacinação dos jovens entre 12 e 17 anos já foi pactuada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A previsão é de que 549.894 adolescentes sejam vacinados no mês de setembro, a depender do envio de doses pelo Ministério da Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Paralelamente à vacinação dos adolescentes, os idosos com esquema vacinal completo há mais de seis meses receberão uma dose de reforço. Os primeiros a receberem serão os que têm 85 anos ou mais. Esse complemento seguirá os critérios do Ministério da Saúde e da Anvisa para fortalecer a imunidade das faixas etárias com mais risco, diante do crescimento da circulação da variante Delta no país.

“Será uma proteção adicional. Essa etapa também vai englobar pessoas com alto grau de dificuldades no sistema imunológico, os imunossuprimidos”, destacou o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro.

Um documento técnico da DIVE foi preparado para orientar os municípios sobre os procedimentos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -