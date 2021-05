SC lança nova pesquisa sobre os impactos da Covid-19 no turismo

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), lançou nesta segunda-feira, 24, nova edição da Sondagem empresarial dos impactos da Covid-19 no turismo catarinense. A pesquisa é direcionada a empresários do setor para avaliar os impactos da pandemia em todas as regiões do estado. O formulário eletrônico poderá ser respondido até 9 de junho.

“A participação do trade turístico nesta pesquisa é importante para o levantamento de dados atuais e para uma análise comparativa com as informações coletadas em abril do ano passado. Conhecer esse cenário nos auxiliará na tomada de decisões sobre novas ações, de forma conjunta, visando avançar na retomada das atividades turísticas no estado”, destaca o presidente da Santur Leandro “Mane” Ferrari.

Para participar da pesquisa acesse aquiÂ

Na primeira edição da pesquisa, da qual responderam o formulário 866 empresas com registro no Cadastur (Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos) e entidades de classe de diferentes segmentos, buscou-se conhecer o porte das empresas, tempo de atuação, volume de atendimento, preços praticados, número de funcionários e medidas adotadas para minimizar o impacto.

De acordo com a diretora de Estudos e Inovação da Santur, Luana Emmendoerfer, nesta segunda sondagem foram acrescentadas questões relacionadas a períodos específicos, como Natal, Ano Novo e Carnaval, para uma leitura mais apurada sobre a relevância dessas datas para o turismo e o seu desempenho frente à pandemia.

