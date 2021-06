SC Mais Renda: termina hoje prazo para receber primeira parcela do auxílio em julho

Termina nesta quarta-feira, 23 de junho, o prazo de cadastro para quem deseja receber a primeira parcela do SC Mais Renda, o auxílio emergencial do Governo do Estado, no mês de julho. A partir desta data, o cadastramento segue aberto e poderá ser realizado até o dia 30 de setembro de 2021.

O auxílio emergencial do Governo de Santa Catarina é de R$ 900, divido em três parcelas de R$ 300 e beneficia profissionais que perderam o vínculo formal de emprego durante a pandemia e pessoas em situação de vulnerabilidade.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Para realizar a solicitação acesse sc.gov.br/scmaisrenda.

“O cart√£o do SC Mais Renda poder√° ser utilizado no pagamento de alimenta√ß√£o e despesas essenciais em milhares de estabelecimentos credenciados em todos os munic√≠pios catarinenses‚ÄĚ, informou o governador.

Est√£o aptos a solicitar o SC Mais Renda os trabalhadores que perderam o v√≠nculo formal de emprego entre 19 de mar√ßo de 2020 e 1¬ļ de maio de 2021 nos segmentos de alimenta√ß√£o, hospedagem, eventos, design, artes c√™nicas, turismo e transporte p√ļblico, desde que n√£o tenham recebido o aux√≠lio emergencial federal e o seguro-desemprego, entre outros, e n√£o tenham v√≠nculo ativo de trabalho at√© 9 de junho de 2021.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, é importante que quem tenha direito busque se cadastrar, já que é uma verba importante disponibilizada pelo Governo do Estado. Mais de 9 mil pessoas já fizeram o cadastro, além das famílias que fazem parte do CadÚnico.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“O SC Mais Renda √© um grande programa do Governo do Estado em prol dos catarinenses que perderam o emprego por causa da pandemia. Quem est√° apto a receber deve realizar o cadastro porque √© um aux√≠lio muito importante. S√£o os v√°rios segmentos e profissionais que foram afetados”, diz o secret√°rio.

Ser√£o contempladas ainda as fam√≠lias que constam no Cad√önico at√© o dia 9 de junho de 2021 e est√£o em situa√ß√£o de pobreza ou extrema pobreza, desde que n√£o tenham recebido o benef√≠cio do Programa Bolsa Fam√≠lia nem aux√≠lio emergencial federal. Pessoas que recebem Benef√≠cio de Presta√ß√£o Continuada (BCP) tamb√©m n√£o tem direito ao SC Mais Renda. Neste caso, a aprova√ß√£o do benef√≠cio ser√° autom√°tica, ap√≥s o cruzamento de informa√ß√Ķes quanto aos requisitos impeditivos.