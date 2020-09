SC prepara a volta às aulas presenciais

A Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Saúde e a Defesa Civil de Santa Catarina apresentam o Plano Estadual de Contingência para a Educação (PlanCon) para as redes de ensino estadual e municipais nesta quarta-feira, 9, em transmissão on-line. O objetivo do documento é preparar as instituições de ensino para o retorno seguro às aulas presenciais em Santa Catarina, incluindo, além das medidas sanitárias, as diretrizes de atividades pedagógicas, transporte, alimentação, gestão de pessoas, comunicação, capacitação e finanças.

Com a apresentação do documento, será iniciada a etapa de formações e treinamentos dos profissionais da educação, o que irá facilitar a criação dos planos de ação e protocolos específicos de cada rede de ensino e escola. Os secretários de Estado participarão da reunião na sede da Defesa Civil.