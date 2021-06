SC recebe 83.070 doses da vacina Pfizer e amplia distribuição para mais municípios

O Governo de Santa Catarina recebeu na noite desta segunda-feira, 7, mais 83.070 doses da vacina do fabricante Pfizer contra a Covid-19. Com mais essa remessa, 3.541.140 doses já foram recebidas desde o início de uma das maiores Campanhas de Vacinação já realizadas pelo estado. Deste total, 1.785.350 são do fabricante AstraZeneca/Fiocruz, 1.551.040 do fabricante Sinovac/Butantan e 204.750 da Pfizer.

“Cada nova remessa que chega ao estado reforça nossa esperança em vencer, o quanto antes, a pandemia. Temos uma logística que permite entregar as doses com agilidade e a parceria dos municípios para imunizar cada vez mais catarinenses. Isso é fundamental para avançarmos no cronograma de vacinação”, frisa o governador Carlos Moisés.

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) irá aprovar durante a semana a estratégia de ampliação da distribuição da vacina Pfizer para mais municípios. “A população deve fazer a sua parte, seguindo o esquema vacinal das duas doses. Lembrando que todas as vacinas são seguras e eficazes contra casos graves e óbitos por Covid-19”, explica o superintende de vigilância em saúde, Eduardo Macário.