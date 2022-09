Schlachtfest inicia festas catarinenses na próxima semana em São Bento do Sul

A temporada das festas típicas de Santa Catarina inicia na próxima semana, em São Bento do Sul, cidade de colonização germânica no norte do Estado. A 38ª edição da Schlachtfest, que acontecerá entre 8 e 11 de setembro, terá uma ampla programação, que inclui bailes, apresentações folclóricas e culturais, jogos germânicos e desfile pelas ruas da cidade.

A gastronomia será uma atração à parte, com comidas típicas, café colonial e diversos sabores de chopp, incluindo o exclusivo e inédito Chopp Schlachtfest. A festa é considerada uma das mais autênticas do país. A preservação cultural é vista em todas as suas atividades e na beleza da decoração de todos os ambientes, além de grande parte das pessoas vestirem trajes típicos.

“A expectativa para a festa é muito grande, considerando sua ausência por dois anos devido à pandemia. São-bentenses e turistas poderão contar novamente com um ambiente estruturado e seguro, que favorece a integração e a diversão. Juntos, iremos brindar a cultura germânica com a originalidade e a alegria que caracterizam a Schlachtfest”, garante Loacir Gschwendtner, presidente da Sociedade Ginástica, promotora do evento.

A Schlachtfest inicia na quinta-feira à noite, com a abertura oficial e o lançamento e sangria do barril do Chopp Schlachtfest. Na sexta-feira, será realizado o concurso da Rainha e Princesas, seguido de bailes. No sábado, os portões da Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento abrem ainda de manhã para um dia repleto de atrações.

O desfile típico contará com 60 grupos e aproximadamente 2 mil participantes, atraindo milhares de pessoas ao centro de São Bento do Sul. Música ao vivo, jogos germânicos e apresentações folclóricas complementam a programação. À noite, oito bandas serão responsáveis pela animação no Biergarten e pelos bailes em três salões.

No domingo, a Schlachtfest oferece uma extensa programação ao longo do dia. Haverá almoço típico com música ao vivo, apresentações folclóricas e culturais, baile alemão e a tradicional apresentação da centenária Banda Treml. Durante toda a festa haverá parque infantil com diversos brinquedos na área interna do clube e uma ampla praça de alimentação.

As informações completas da festa podem ser vistas no site www.schlachtfest.com.br e ainda nas redes sociais Facebook e Instagram.