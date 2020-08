Secretário de Educação de SC chama alunos e familiares para o 2º semestre

A segunda-feira, 3 de agosto, marca o início do segundo semestre letivo na rede estadual de ensino em Santa Catarina e o retorno das atividades não presenciais após uma semana de recesso. Por conta das condições sanitárias provocadas pela pandemia de Covid-19, os alunos devem permanecer em casa, fazendo as atividades on-line, com a plataforma Google Classroom, ou as atividades impressas, entregues nas escolas de forma semanal ou quinzenal.

O secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, gravou uma mensagem aos alunos, pais e responsáveis, com o chamado para que participem das atividades não presenciais. Ele reforça que é importante que os alunos mantenham os estudos e continuem se atualizando em relação aos conteúdos escolares, enquanto a pandemia impõe que a rede trabalhe apenas de forma remota, por um período que ainda é indeterminado.

“Pedimos o apoio de todos, famílias e alunos. Estudante, exerça o seu protagonismo neste momento. E a você, pai, mãe ou responsável, ajude-nos para que, somando esforços, possamos cumprir com a nossa responsabilidade e compromisso para com a qualidade da educação no Estado de Santa Catarina”, reiterou Uggioni.

Além do fator pedagógico, há outros aspectos muito importantes para que o aluno mantenha vínculo com a escola. A rotina de estudos contribui com o desenvolvimento integral da pessoa, incluindo aspectos psicológicos, emocionais e sociais. Além disso, manter o contato com professores e colegas de turma, conexões diárias e criadas antes do isolamento social, também ajuda a entender que esse período complicado vai passar.

Busca ativa aos alunos com dificuldade de acesso

Para os estudantes que tiverem dificuldade de acesso às atividades não presenciais, os pais ou responsáveis podem ligar para o telefone 0800 644 7890 e conhecer as opções junto à Coordenadoria Regional de Educação e à escola. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 19h.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado da Educação (SED) mantém o processo de Busca Ativa dos estudantes que ainda não responderam a nenhuma atividade desde a suspensão das aulas presenciais. O objetivo é encontrar os alunos, entender o motivo pelo qual não estão participando das ações não presenciais e incluí-los no processo para que sigam estudando e não percam o ano escolar. A SED monitora mais de 97% dos alunos da rede, os quais realizam as atividades regularmente.

Ações em andamento para manter engajamento da comunidade

O vídeo em que o secretário pede a participação de todos para iniciar o segundo semestre letivo é uma das ações da campanha “Cada um na sua casa. Todos presentes na Educação”. Lançada pela SED no fim de junho, tem como objetivo manter alunos, pais e professores engajados nas atividades não presenciais para a construção, em conjunto, de um ensino público de qualidade.

Após ouvir os professores e tratar de temas como saúde mental e gestão do tempo em período de atividades não presenciais, a próxima ação tem como público os alunos. No Dia do Estudante, dia 11 de agosto, será feita uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da SED com o professor Dagoberto Cipriano Filho, que leciona na rede estadual, com dicas de como estudar matemática e suas linguagens.