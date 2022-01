Seis cuidados que você deve ter com a saúde dos olhos no verão

O verão é sinônimo de dias ensolarados, temperaturas altas e passeios ao ar livre. Essa combinação de fatores pede atenção para alguns cuidados com a saúde, principalmente da pele e dos olhos. De acordo com dados publicados no portal da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) a incidência de problemas oculares causados por vírus e bactérias aumentam cerca de 46% no verão, especialmente casos de conjuntivite e ceratite.

Listamos abaixo seis cuidados com os olhos no verão:

1. Uso de óculos de sol

A radiação ultravioleta é responsável por sérios problemas da visão como catarata precoce e degeneração macular da retina. Para evitar possíveis doenças, o uso de óculos de sol com proteção contra os raios ultravioletas é essencial. O oftalmologista e presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, Ayrton Ramos recomenda usar lentes de qualidade e que protejam entre 90% e 100% da radiação UV.

2. Cuidados depois de nadar

O oftalmologista cita o cuidado dos olhos com a água da piscina ou do mar. “Para manter a água da piscina limpa são usadas substâncias químicas e cloro, produtos que podem irritar os olhos, deixá-los vermelhos e a visão embaçada, por isso, a orientação é o uso de óculos de natação para evitar tais problemas”, ressalta Ramos. Já a água do mar pode conter impurezas, além do sal, o que também pode provocar irritação ou alergias. Nesse caso a recomendação é o uso de colírio.

3. Evitar longos períodos de exposição ao sol

O presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia comenta que o excesso de sol ao longo da vida pode causar catarata e até câncer. A recomendação é o uso de óculos escuros, além de boné, chapéu ou viseira e evitar a exposição nos horários de pico da radiação – entre 10 e 16 horas.

4. Cuidado com produtos para pele e cabelo

O uso de hidratantes, cremes para o cabelo, filtro solar e até maquiagem podem causar irritações e alergias. Deve-se tomar cuidado durante a aplicação desses produtos para não usar em excesso em áreas muito próximas aos olhos.

5. Uso colírio para lubrificação

O tempo seco e a baixa umidade do ar também influenciam na saúde ocular, podendo causar a síndrome do olho seco. “O tempo quente e seco, além do vento e o uso do ar condicionado afetam a lubrificação dos olhos, que se não tratado corretamente com o uso de colírio, podem ocorrer algumas complicações, como a ceratite”, comenta Ramos.

6. Evitar coçar ou tocar os olhos

Os casos de conjuntivite aumentam no verão, devido ao calor e maior aglomeração de pessoas que favorecem o contágio por vírus e bactérias. Os olhos também são a porta de entrada para o novo coronavírus, por isso a orientação é evitar levar as mãos aos olhos, coçá-los e compartilhar toalhas. Caso for realmente necessário tocar os olhos, a dica é higienizar adequadamente as mãos antes, com água e sabão.

Ramos salienta que há tratamento para a conjuntivite, para isso a recomendação é consultar um médico oftalmologista para que ele indique o melhor a ser feito. Para diminuir os sintomas e o desconforto pode-se usar o soro fisiológico para a limpeza dos olhos e compressas geladas sobre as pálpebras.

Para quem quer conhecer quais são as principais doenças dos olhos, sintomas e tratamentos – além do papel dos médicos oftalmologistas à população, a Sociedade Catarinense de Oftalmologia produziu e distribuiu uma cartilha informativa – disponível online gratuitamente neste link https://abrir.link/ETWIE.