Senar disponibiliza 161 cartilhas gratuitas na Internet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) disponibiliza gratuitamente, na Internet, 161 cartilhas utilizadas em treinamentos de produtores e trabalhadores rurais. A Estante Virtual da Coleção de Cartilhas pode ser acessada pelo link: https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar.

A cartilha “Saúde: prevenção de doenças, alimentação e higiene pessoal” é um dos títulos disponíveis para download. O conteúdo aborda práticas saudáveis de alimentação, hábitos para a saúde e a qualidade de vida do idoso.

O material didático contém informações importantes sobre a saúde da criança, do adolescente e do adulto, além de cuidados da pessoa com deficiência ou com necessidades especiais.

Todo conteúdo foi elaborado com linguagem de fácil compreensão e ilustrado com fotografias, que representam os processos e as atividades descritas em todo o conteúdo. Outro recurso bastante interessante utilizado é o QR Code. A partir do celular, o leitor consegue ter acesso a conteúdos adicionais, como vídeos.

Também estão disponíveis para download cartilhas das áreas e segurança no trabalho, agroindústria, apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura, cafeicultura, legislação, produção vegetal, equideocultura, fruticultura, gestão e empreendedorismo; grãos, fibras e oleaginosas, horticultura, ovinocaprinocultura, construções rurais, agricultura de precisão, piscicultura e silvicultura.

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, a Estande Virtual acompanha o avanço tecnológico e é um complemento para os produtores rurais e à comunidade em geral interessada. “Essas cartilhas são didáticas, com linguagem simples e direta para informar as pessoas sobre os principais temas do agronegócio, desde a importância da saúde em casa até dicas de gestão de negócios e técnicas de produção. Tudo isso pode ser acessado pelo celular ou pelo computador”, destaca Zanluchi.

Para o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, a tecnologia é uma aliada dos produtores que também acompanham a era digital no campo. “A evolução no meio rural não se dá só na utilização de máquinas e equipamentos tecnológicos de ponta, mas também no acesso das famílias à educação. Hoje a inclusão digital já é uma realidade no campo”, observa.

A Estante Virtual da Coleção de Cartilhas foi lançada em agosto de 2019. Desde então, foram registrados mais de 130 mil downloads.