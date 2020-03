Senar/SC suspende aulas presenciais do curso Técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), suspendeu temporariamente as aulas presenciais do curso Técnico em Agronegócio em todo o Estado, seguindo decisão do Senar nacional. A medida atende orientações do Ministério da Saúde e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para prevenção ao Coronavírus em todo o Brasil.

O curso tem duração de dois anos, com aulas presenciais (20%) e à distância (80%), somando 1.230 horas de aprendizagem sobre economia rural, marketing, gestão, empreendedorismo, finanças e responsabilidade social e ambiental no agronegócio. A formação é disponibilizada pelo Senar em 42 polos do Brasil, 12 deles em Santa Catarina.

De acordo com o diretor geral da Administração Central do Senar, Daniel Klüpel Carrara, as aulas à distância também serão prorrogadas para assegurar a rotina de estudos dos alunos.

“Monitoraremos a adoção de novas providências pelas entidades competentes e, assim que possível, voltaremos com a normalidade de execução o curso. Trata-se de uma eventualidade e contamos com o empenho de todos na segurança do bem-estar coletivo”, destaca Carrara.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, afirma que as medidas temporárias são fundamentais para preservar a saúde da população. “Não podemos correr riscos e precisamos fazer a nossa parte para evitarmos o contágio”.

O curso Técnico em Agronegócio do Senar/SC já formou 557 produtores rurais desde 2015 em Santa Catarina.

DEMAIS CANCELAMENTOS

O Sistema Faesc/Senar-SC também suspendeu temporariamente visitas e reuniões internas e externas na sede em Florianópolis, além de assembleias, formaturas, seminários, encontros regionais e eventos em todo o Estado.

Foram suspensas as formaturas do curso Técnico em Agronegócio em São Joaquim e Fraiburgo; a formatura do programa Jovem Aprendiz Cotista em Papanduva; o Encontro de Mulheres do Agro Catarinense; as agendas com visitantes na sede do Sistema Faesc/Senar-SC e as viagens dos colaboradores para evitar riscos de contaminação.

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, os trabalhos serão mantidos de forma virtual em todo o Sistema – via Skype, e-mail e chamadas de vídeo.

“Este é um momento de extremo cuidado e prevenção. Não podemos deixar ninguém exposto aos riscos de contágio. Acatamos orientação nacional e sugerimos aos Sindicatos Rurais para também seguirem a medida preventiva”, ressalta o presidente ao destacar que novas datas para os eventos serão agendadas no Estado.