Serra do Espigão na BR-116 recebe 2,7 Km de terceiras faixas

A Arteris Planalto Sul entregou mais 2,7 quilômetros de terceiras faixas na BR-116/SC no trecho da rodovia localizado na Serra do Espigão, município de Monte Castelo-SC. As novas faixas estão localizadas entre os Kms 107,8 e 110,6.

As terceiras faixas vão contribuir para melhoria da segurança viária, e, especialmente nesse trecho de subida da Serra, trarão maior fluidez do tráfego proporcionando locais mais seguros para ultrapassagens dos automóveis sobre veículos pesados e lentos. Desde 2019 já foram entregues 13,64 quilômetros de faixas adicionais em Santa Catarina.

O investimento realizado pela concessionária nessa obra é de cerca de R$ 10 milhões. Para a execução dele foi necessária a escavação de 27.700 m³ de material – equivalente a mais de 4 mil caminhões de três eixos -, 4.067 toneladas de massa asfáltica, 2.635 metros de defensa metálica e barreiras de proteção, além de 20,8 m² de plantio de grama e hidro-semeadura.

“As terceiras faixas têm grande impacto na rodovia pois trazem mais segurança ao diminuir o risco de acidentes e também reduzem o tempo de viagem”, destacou Cesar Sass, diretor de operações da Regional Sul da Arteris.

Em dezembro de 2017 a Arteris Planalto Sul finalizou uma série de obras de contenção na Serra do Espigão. Após mapeamento dos pontos críticos da região, a empresa identificou áreas com maior propensão para deslizamentos de solo e queda de blocos. Ao todo foram 26 pontos de obras, em um investimento de R$ 110 milhões em soluções de contenção, terraplenagem e pavimento, visando garantir a qualidade da rodovia e a segurança dos usuários.