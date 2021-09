Sesc PR abre edital de artes cênicas para o calendário 2022

Selecionados devem inscrever proposta de apresentação artística e ação formativa

Até o dia 15 de outubro estão abertas as inscrições do edital de seleção de propostas de apresentação artística e ação formativa em artes cênicas do Sesc Paraná. Cada proponente poderá se inscrever com apenas uma proposta de apresentação em teatro, dança, circo ou performance, acompanhada de uma ação formativa (oficina) de 4h.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, legalmente constituídas no território nacional, cujo ramo de atividade (código da atividade econômica registrado) seja compatível e pertinente ao objeto da prestação de serviços deste edital. A inscrição, que é gratuita e destinada a interessados de todo o país, deve ser realizada por meio do endereço eletrônico https://www.sescpr.com.br/edital/sesc-encena-2022/ por onde também é possível consultar o edital completo.

O resultado está previsto para ser divulgado a partir do dia 08 de dezembro no site da instituição. Os selecionados poderão integrar a programação cultural entre março e dezembro de 2022 nas seguintes Unidades: Cadeião Cultural (Londrina), Esquina (Curitiba), Estação Saudade (Ponta Grossa), Medianeira, Paranavaí e São José dos Pinhais.