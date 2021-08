Suprimento de gás natural terá ampliação em Santa Catarina

A SCGÁS encerrou nesta semana a chamada pública para contratação de suprimento adicional de gás natural, que visa a assegurar o abastecimento na região sul catarinense, om restrição na capacidade de transporte do GASBOL (gasoduto Bolívia – Brasil). O contrato com a Distribuidora NFE POWER prevê a contratação de mais de 273.750.000 m³ de gás natural em cinco anos, ou cerca de 150 mil m³/dia.

A previsão para o início do fornecimento é março de 2022, após as autorizações e licenças para a construção e operação do sistema. O transporte do insumo será no modal rodoviário de GNL (Gás Natural Liquefeito) até o município de Içara, onde será regaseificado e injetado diretamente na rede de distribuição da SCGÁS.

“A conclusão deste processo de chamada pública irá nos ajudar a ampliar e diversificar o fornecimento e o número de clientes atendidos pelo gás natural no Sul de Santa Catarina, região que tem uma grande quantidade de indústrias, principalmente do segmento cerâmico. Além disso, desde que superada a limitação do gasoduto neste trecho, poderemos remanejar a planta de regaseificação para qualquer outra região do estado, para implantação de rede isolada”, explica Willian Anderson Lehmkuhl, diretor-presidente da SCGÁS.

Chamada Pública Coordenada

Além desta chamada pública, a SCGÁS participa de outra chamada pública coordenada, denominada CP22, junto a outras quatro distribuidoras de gás natural do Centro-Sul. O objetivo é ampliar o fornecimento de Gás Natural no estado e contribuir com a abertura do mercado de gás natural no país.

Entre 2022 e 2023, a CP22 irá contratar, no conjunto das cinco distribuidoras participantes, cerca de 3,5 milhões de m³/dia de gás natural, complementando os volumes já contratados. A partir de 2024, o valor deve ser ainda maior, com potencial de contratação de seis milhões de m³/dia.