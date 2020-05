Terceira fase da Campanha de Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira

A terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira, 11, em todo o estado de Santa Catarina e segue até o dia 5 de junho. A última fase da campanha está dividida em duas etapas: de 11 a 17 de maio devem procurar as unidades de saúde crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas até 45 dias. A partir do dia 18, a vacina será liberada para adultos com idade entre 55 e 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas.

A meta é vacinar, ao menos, 90% da população de cada um dos grupos prioritários. Na primeira fase da campanha, a meta foi alcançada. No entanto, muitas pessoas dos grupos prioritários da segunda fase da campanha ainda não tomaram a vacina. No caso da população com comorbidades, das 490.452 estimadas, apenas 224.587 (45%) receberam a dose.

Outro exemplo são os caminhoneiros, dos 145.893, somente 21.312 (14%) tomaram a vacina. Essas pessoas ainda podem procurar os postos de saúde para a imunização. Em Santa Catarina, o público-alvo total é de 2.661.171 pessoas.

Grupo População Doses aplicadas Idosos com mais de 60 anos 670.228 797.382 Trabalhadores da saúde 134.793 127.209 Fase 2 Forças de segurança e salvamento 23.120 14.180 Pessoas com comorbidades 490.452 224.587 População privada de liberdade 16.400 10.019 Funcionários do sistema prisional 3.981 2.651 Caminhoneiros 145.893 21.312 Motoristas e cobradores do transporte coletivo 17.961 3.870 Trabalhadores portuários 4.277 2.024 Povos indígenas 11.439 5.019 Fase 3 (etapa 1) Crianças de 6 meses a menores de 6 anos 471.184 – Pessoas com deficiência 221.726 – Gestantes 71.524 – Puérperas (até 45 dias após o parto) 11.752 – Fase 3 (etapa 2) Adultos de 55 a 59 anos 303.203 – Professores de escolas públicas e privadas 76.775 – TOTAL 2.661.171 1.208.253

Municípios têm autonomia para organizar vacinação*Fonte: SIPNI/DATASUS/MS. Dados atualizados às 10h do dia 11 de maio de 2020.

Para evitar aglomerações nos postos de vacinação durante a campanha, o Estado recomendou que os 295 municípios catarinenses adotassem medidas de higiene e prevenção como: descentralização da vacinação; disponibilização de álcool em gel para utilização dos profissionais da saúde e da população, além de máscaras para quem apresentar algum sintoma gripal; orientação para que a população evite contato próximo enquanto aguardam na fila; e ampliação do horário de atendimento para que não haja aglomeração de pessoas nos postos. Com base nisso, os municípios desenvolveram estratégias próprias como, por exemplo, vacinação em domicílio, praças, escolas, drive thru, entre outras.

Por esse motivo, a gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Lia Quaresma Coimbra, recomenda que a população procure informações sobre a vacinação junto a secretaria de saúde do município de residência. “Nós demos autonomia para que cada município desenvolvesse sua própria estratégia de vacinação para reduzir aglomerações e oferecer maior segurança para a população. Sendo assim, é importante que as pessoas fiquem atentas às recomendações de cada município”, esclarece.

Doses recebidas

Até o momento, Santa Catarina recebeu 2.206.200 doses da vacina contra a gripe, totalizando 82% de todo o quantitativo necessário para imunização da população dos grupos prioritários. As doses estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estados aos poucos. Todo o quantitativo recebido por Santa Catarina já foi encaminhado aos 295 municípios catarinenses.

Histórico de recebimento de doses

1ª remessa (16/03): 307.600

2ª remessa (23/03): 156.000

3ª remessa (26/03): 228.000

4ª remessa (02/04): 173.600

5ª remessa (08/04): 164.000

6ª remessa (14/04): 140.000

7ª remessa (16/04): 148.000

8ª e 9ª remessas (20/04): 304.000

10ª remessa (30/04): 152.800

11ª e 12ª remessas (04/05): 432.200