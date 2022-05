Top 11: os melhores jogadores de basquete do mundo

O Brasil é um país dominado pelo futebol. Talvez o único esporte que chegue mais perto do futebol em número de fãs brasileiros seja o MMA. Apesar disso, o basquete tem crescido nos últimos anos. Com a popularização dos canais de TV esportivos, cada vez mais pessoas tem acesso a canais que transmitem basquete, e com a possibilidade de discutir o esporte através das redes sociais, o basquete vem conseguindo a façanha de crescer no Brasil.

Se você tem algum interesse em basquete, continue lendo este artigo, vamos falar sobre os melhores jogadores de basquete do mundo. Também vamos falar sobre as apostas esportivas. As apostas pela internet não param de crescer. Hoje em dia é possível apostar através do smartphone, temos casa de aposta que aceita picpay, você pode receber dicas apostas NBA através de canais no YouTube e muito mais.

A verdade é que as apostas são uma parte tão importante dos esportes que separamos uma parte deste artigo para falar sobre a relação das casas de apostas com o basquete.

Em resumo, neste artigo você vai ler sobre:

Quem são os melhores jogadores de basquete do mundo

O basquete e as casas de apostas

Quem são os jogadores de basquete famosos no Brasil

E muito mais

1 – LeBron JamesÂ

Esse é um exemplo de jogadores de basquete famosos mesmo entre pessoas que não conhecem o esporte. Parte de sua fama vem do fato dele ter estrelado o filme de 2021 Space Jam: Um Novo Legado. O interessante é que Michael Jordan, para muitos o maior jogador de basquete todos os tempos, foi o primeiro atleta a fazer um filme com personagens animados da Looney Tunes. Isso aconteceu em 1996, no filme Space Jam: O Jogo do Século.

2 – Kevin DurantÂ

Kevin Durant é um atleta nascido em 1988 e atualmente ele defende o Brooklyn Nets. Até agora ele já ganhou dois títulos da NBA e um prêmio de MVP da NBA. Este jogador também chama a atenção por ser um dos jogadores de basquete mais bem pagos do mundo. Ele tem contratos com marcas importantes como a Nike.

3 – Giannis AntetokounmpoÂ

Este é outro atleta da nossa lista que vai ser visto nos filmes. A Disney está por trás da produção do filme “Rise” que vai contar a história de Giannis Antetokounmpo. O filme está para ser lançado este ano. Como jogador, seu feito mais importante foi ter sido campeão da NBA em 2021.

4 – Stephen CurryÂ

Stephen Curry é considerado por muitos como o maior arremessador de todos os tempos. No começo de 2022, ele tem passado por uma má fase. O atleta chegou a lamentar publicamente uma derrota arrasadora que sua equipe, o Golden State Warriors, sofreu. Apesar disso, achamos que ele merece uma posição nessa lista.

5 – Luka DoncicÂ

Este atleta só tem 23 anos e ainda não tem muitos títulos importantes em seu currículo. De qualquer forma, é considerado por muitos o atleta mais promissor desta geração.

6 – Nikola JokicÂ

Este atleta sérvio ainda não foi campeão da NBA, mas já recebeu o prêmio de MVP em mais de uma ocasião.

7 – James HardenÂ

James Harden chegou a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012 e foi campeão mundial em 2014. Este ano ele tem sido bastante criticado, mas achamos que ele merece aparecer nesta lista por conta do seu potencial.

8 – Kawhi LeonardÂ

Kawhi Leonard foi eleito o melhor defensor do ano em 2015 e 2016. Também foi campeão da NBA em 2014 e 2019.

9 – Joel EmbiidÂ

Joel Embiid ainda não foi campeão da NBA, mas já recebeu vários outros prêmios e em 2022 tem apenas 28 anos, portanto, acreditamos que ele merece ser mencionado aqui considerando as suas performances mais recentes.

10 – Anthony DavisÂ

Ele foi campeão da NBA em 2020 e apareceu na NBA All-Star 8 vezes consecutivas entre 2014 e 2021.

11 – Jayson TatumÂ

Jayson Tatum tem apenas 24 anos e é uma verdadeira promessa do esporte. Ele apareceu na NBA All-Star em 2020, 2021 e 2022. Seu feito mais importante até agora foi ter ganhado o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

O basquete e as casas de apostasÂ

Um esporte tão competitivo como o basquete não poderia ficar de fora das casas de apostas. É possível fazer várias apostas envolvendo o basquete. Você pode apostar em quem vai vencer o jogo, em quem vai vencer o campeonato e etc. Você também pode encontrar dicas apostas NBA em vários lugares na internet.

Considerações finaisÂ

A nossa lista provavelmente não vai agradar a todos. Não usamos critérios muito técnicos para escolher os jogadores e alguns deles apareceram por conta da fama. Mas não fique chateado conosco. Nosso objetivo principal é o entretenimento dos nossos leitores.