Tutorial: Criando vídeos para produtos que impressionam

Antes de mais nada, esse tutorial é visado para aquelas pessoas que:

Precisam mostrar um lançamento ao mercado ou nas redes sociais;

Querer impressionar as pessoas com suas apresenta√ß√Ķes;

Querem fazer tudo isso em menos de 2 horas de trabalho!

Quando as pessoas pensam em criar vídeos, ficam preocupadas com o trabalho que o processo dá e causa em sua agenda. Porém hoje vamos dar dicas e toda uma explicação de como ter um projeto audiovisual de ponta em sua empresa.

O que ser√° necess√°rio para conseguir usar tudo que ser√° visto aqui?

Uma pessoa apenas, com acesso à internet e duas horas de seu tempo;

Editores de vídeo online com templates pré-configurados.

Ficou curioso? Vamos explicar melhor como isso funciona!

1)  Qual o assunto (e estratégia a ser adotada)?

O primeiro passo √© saber com o que exatamente voc√™ vai estar criando v√≠deos e an√ļncios. Quanto mais abstrato e t√©cnico for aquilo que voc√™ trabalhar√°, maior ser√° a necessidade de explicar as features.

Se n√£o for um produto complexo, voc√™ pode ser mais visual e mais direto. Todavia os v√≠deos podem ser uma excelente estrat√©gia de conte√ļdo/inbound marketing para seu neg√≥cio, uma vez que gera interesse das pessoas nas redes sociais.

Somente tendo em mente o tipo de produto, ser√° poss√≠vel criar um roteiro para o v√≠deo ‚Äď que √© o que falaremos a seguir.

2)  O roteiro e a sequência dos fatos

Agora que voc√™ tem uma no√ß√£o do que ser√° apresentado, ser√° a hora de construir as cenas e mensagens. A primeira coisa ser√° quebrar a ‚Äúrotina‚ÄĚ da pessoa, mostrando algo novo e chamativo. Se n√£o for assim, n√£o dar√£o chances ao seu v√≠deo ou seu an√ļncio.

O ideal como estrutura de vídeo curto é que o vídeo transmita a ideia mais ou menos dessa forma:

Gere surpresa e ‚Äúquebra de padr√£o‚ÄĚ

Qual a oportunidade?

Qual a mudança que ele traz?

Reforçar benefícios e vantagens do serviço ou produto

CTA (call to action)

Por exemplo, se você estiver vendendo um serviço de consultoria, você deve chamar a atenção com uma abertura de vídeo interessante, e mostrar a oportunidade para que a pessoa veja o vídeo até o final.

Voc√™ deve criar v√≠deos e cenas din√Ęmicas, pois apostar em coisas est√°ticas ser√° mon√≥tono e n√£o vai criar √Ęnimo e curiosidade no ouvinte.

Por isso apostamos em templates especialmente criados para redes sociais e para passar ideias em poucos segundos. Estou falando de vídeos de conversão com menos de 60 segundos!

Dessa maneira, desenvolvi um modelinho pr√≥prio para criar v√≠deos r√°pidos, cerca de 2 deles por semana. Assim meus an√ļncios e mensagens ao p√ļblico n√£o ficavam batidas, e sempre tinhamos conte√ļdo novo. E eu gerava isso sozinho, sem a ajuda de ningu√©m.

Para tornar isso mais fácil para você que está lendo, eu basicamente (em etapas) escolhia uma ideia principal para o vídeo, e usava cenas e filmagens para dar a emoção adequada. Se fossem imagens já estaria de bom tamanho, mas com cenas em movimento se tornava mais fácil passar uma ideia adiante.

Mas nem todo programinha de edi√ß√£o vai ser f√°cil fazer isso. Por isso temos que usar os lugares que facilitam o processo, deixando sempre ‚Äúuma m√£o na roda‚ÄĚ.

Onde fazer vídeos assim?

Tem um editor de vídeos que gostei muito de usar para fazer meus vídeos, e nunca mais deixei de usá-lo.

Com esse editor em nuvem (voc√™ usa online, sem downloads), eu comecei a criar apresenta√ß√Ķes estrat√©gicas e objetivas, em full HD. Eu criava as cenas com base em templates prontos, apenas mudando os letreiros e frases.

Com a base de multimídia dessa ferramenta, eu tinha todas as cenas e fotos que eu precisava para meu projeto, bastando fazer upload do logo da minha empresa.

(O mais legal foi ver as pessoas pedindo para eu fazer vídeos na camaradagem para elas, de tanto que gostaram dos vídeos que eu estava fazendo, mas isso não vem ao caso…).

Um possível tutorial de como usar a ferramenta online, deixo abaixo como vídeo, pois será mais fácil para você pegar a ideia:

Conclus√£o

Com isso encerro o breve tutorial de hoje que pode ajudar muito você e sua equipe a criarem qualquer tipo de vídeo, sejam vídeos promocionais,vídeos para anunciar produtos, projetos e lançamentos.

Essas dicas s√£o poderos√≠ssimas tanto para bombar sua m√≠dia paga quanto seu tr√°fego org√Ęnico para sua p√°gina ou site.

Como o v√≠deo mostra, √© tudo bem f√°cil de fazer, e a melhor maneira de aprender a fazer tudo isso √© tentando com exerc√≠cios e a√ß√Ķes pr√°ticas ‚Äď ou seja, vai l√° e faz um v√≠deo para ver como fica!