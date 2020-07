Udesc inicia inscrição gratuita do processo seletivo especial do Vestibular de Inverno

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2020 – Processo Seletivo Especial. São três formas de avaliação para 1.040 vagas oferecidas por 37 cursos de graduação. Faça sua inscrição gratuita na página oficial.

O prazo para se inscrever irá até 21 de agosto. Confira mais detalhes no edital e no Guia de Cursos Udesc.

A universidade fará um processo seletivo especial neste Vestibular de Inverno devido à impossibilidade de realizar provas presenciais durante a pandemia de Covid-19.

Para participar da seleção da Udesc, o candidato deverá optar por um dos critérios abaixo:

Nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): apenas para candidatos que prestaram a prova do Enem em 2016, 2017 ou 2018;

Média final do Vestibular da Udesc: apenas para candidatos que prestaram a prova do Vestibular de Inverno 2019 ou do Vestibular de Verão 2020 da Udesc e que não foram reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados em lista de espera poderão se inscrever, com livre escolha de curso e opção dentro do Programa de Ações Afirmativas;

Média final geral de conclusão do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio.

Mais detalhes sobre as formas de avaliação podem ser conferidos no item 3 do edital. As inscrições serão homologadas em 14 de setembro, e a primeira chamada está prevista para ocorrer até 28 de setembro. Os aprovados deverão iniciar as aulas pela Udesc no segundo semestre letivo de 2020 da universidade.

Municípios com vagas

Confira onde há oportunidades de estudo da Udesc:

Balneário Camboriú (Cesfi): Administração Pública e Engenharia de Petróleo;

Chapecó (CEO): Enfermagem e Zootecnia;

Florianópolis (Cefid): Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura) e Fisioterapia;

Florianópolis (Esag): Administração, Administração Pública e Ciências Econômicas;

Florianópolis (Faed): Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura) e Pedagogia;

Ibirama (Ceavi): Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Software;

Joinville (CCT): Ciência da Computação, Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica), Física (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Química (Licenciatura) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Lages (CAV): Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

Laguna (Ceres): Ciências Biológicas (Biologia Marinha e Biodiversidade) e Arquitetura e Urbanismo;

Pinhalzinho (CEO): Engenharia Química;

São Bento do Sul (Ceplan): Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica e Sistemas de Informação.

Distribuição de vagas

Para cada um dos três critérios do Vestibular de Inverno 2020 da Udesc – Processo Seletivo Especial, haverá vagas específicas em cada curso oferecido.

No curso de Medicina Veterinária, por exemplo, são oferecidas 30 vagas. Dessas, dez serão disputadas por candidatos que optarem pela avaliação da nota geral do Enem, outras dez pela média final do Vestibular da Udesc e as dez restantes pela média final geral de conclusão do ensino médio.

O edital ainda respeitará as políticas de ações afirmativas da Udesc, com reserva de 30% das vagas para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e para candidatos negros.

Ou seja, levando em conta o mesmo exemplo de Medicina Veterinária, das dez vagas a serem disputadas por quem optar pela avaliação da nota geral do Enem, duas são para candidatos que se declarem de escola pública, uma para candidatos que se declararem negros e as sete restantes para não optantes. O mesmo ocorre para as vagas oferecidas nos outros dois critérios do processo seletivo especial.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas na página oficial do vestibular e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), pelo e-mail vestiba@udesc.br.

