Últimas semanas de inscrição para o Curso de Sommelier Profissional

Alunos da Região Norte de SC recebem em casa um kit com taças e vinhos que serão degustados durante as aulas virtuais. Certificado é reconhecido em 57 países e não requer experiência anterior na área.

Com o objetivo de formar sommeliers profissionais habilitados para atuar nos mais diversos segmentos de mercado e proporcionar um profundo conhecimento sobre o universo dos vinhos, a ABS/SC – Associação Brasileira de Sommelier de Santa Catarina entra na fase final do período de matrículas para o Curso de Somellier Profissional.

O início das aulas será no dia 09 de abril, mas a antecedência no encerramento do prazo de matrículas é porque os alunos recebem, em casa, um kit composto por taças e miniaturas dos vinhos que serão degustados durante as aulas.

O curso é na versão semipresencial, com as aulas no formato online e o último módulo, de degustação, será presencial. “Adaptamos o tradicional formato para a turma de 2020, devido à pandemia, e teve uma ótima aceitação dos catarinenses de todas as regiões do estado”, explica a Presidente da ABS-SC, Rossela Ceni.

O curso tem certificação emitida pelas ABS-SC e ABS-SP, filiadas à ASI – Association de la Sommellerie Internationale, que é aceito em todo Brasil e mais 57 países. Dividido em 7 módulos, as aulas virtuais serão ministradas por Mário Telles Jr., José Luiz Alvim Borges e Arthur Azevedo e a degustação presencial será monitorada por Gianni Tartari, considerado um dos melhores sommeliers do Brasil. Todos professores de São Paulo com ampla experiência internacional em vinhos.

Oportunidade em Santa Catarina

Muitos dos profissionais mais renomados do Brasil são formados pela Associação Brasileira de Sommelier. “Com a grande visibilidade dos vinhos de Santa Catarina, mas que ainda necessita de mão de obra qualificada, é muito bom podermos oferecer essa oportunidade para os Catarinenses”, destaca Ceni.

Tornar-se um Sommelier Profissional não requer experiência anterior, o curso é para apreciadores de vinho, seja para trabalhar no segmento ou apenas aprofundar seus conhecimentos.

Informações sobre valores, inscrições e cronograma de aulas:

www.abs-santacatarina.com.br

Instagram @abs.sc

Fone: 48 99140-4275

