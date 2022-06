Urnas eletrônicas disponíveis em Santa Catarina são testadas por amostragem

Uma amostra do parque de urnas eletrônicas (UEs) do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) vem sendo submetida a testes para prevenir falhas no dia da eleição. O período de testagem teve início no último dia 6 e segue até 15 de junho.

Ao todo serão verificadas 928 urnas de seções eleitorais e 25 urnas de contingência, abrangendo os diferentes modelos em uso, nas seguintes proporções amostrais: UEs 2009 (2%); UEs 2010, 2011, 2013 e 2015 (4%); e UEs 2020 (6%). Os equipamentos estão localizados no depósito de urnas do TRE-SC, no município de Palhoça (SC).

A votação simula uma eleição real e acontece diariamente das 8h às 17 horas, exceto aos finais de semana. Participam dos trabalhos 12 voluntários da Justiça Eleitoral, 10 contratados do depósito de urnas e 7 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal.

A ação faz parte do 10º Simulado Nacional de Hardware (SNH) estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os tribunais eleitorais do país, nos meses que antecedem às eleições de outubro.