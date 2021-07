Vacina: mais de 90% de idosos de 70 a 90 anos receberam as duas doses

Mais de 90% dos idosos entre 70 e 90 anos já foram vacinados com as duas doses contra a Covid-19, no Estado. Os dados são apontados pelo Vacinômetro de Santa Catarina. Ao todo, 92,4% dos idosos com 70 a 74 anos já receberam tanto a primeira quanto a segunda dose do imunizante. Esse número também permanece em destaque nos idosos com 75 a 79 anos (91,3%) e naqueles com 80 a 84 anos (91,4%).

A expectativa vacinal tamb̩m ultrapassou o esperado. Na caso dos idosos institucionalizados, por exemplo, a estimativa passou em mais de 100%. O Estado tinha a expectativa de vacinar 6.259 pessoas, mas vacinou 7.566. Esses dados foram ainda maiores nos deficientes institucionalizados, superando as expectativas em mais de 200% Рeram esperados 263 pessoas e se vacinaram 907.

“É muito importante que a população tome a segunda dose e assim receba a imunização completa. A vacina salva vidas. A morte entre idosos imunizados com as duas doses caiu cerca de 75%, o que comprova a eficácia coletiva das vacinas, independentemente de marca”, frisou o governador Carlos Moisés.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, percebe que há um avanço na vacinação e que esse avanço reforça a certeza de que será cumprido o calendário vacinal contra o Coronavírus e será imunizada toda a população adulta até o último dia de agosto, conforme divulgado pelo governo.