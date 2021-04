Vacinação em SC: 978,9 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no estado

O Balanço Parcial de Vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira, 9, mostra que Santa Catarina aplicou um total de 978.965 doses da vacina contra a Covid-19 nos grupos prioritários. Em um comparativo com o boletim divulgado na quarta-feira, 7, houve um aumento de 38.024 doses. Do total de doses aplicadas, 771.996 correspondem à primeira dose (D1) e 206.969 à segunda (D2).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No Balanço desta sexta são apresentadas as doses 1 e 2 aplicadas nos grupos prioritários que já iniciaram a vacinação: trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, população indígena, quilombolas e idosos com 65 anos ou mais. Os dados do Balanço são fornecidos pelos municípios catarinenses e compilados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).