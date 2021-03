Vacinação: SC recebe 146,7 mil novas doses neste sábado contra a Covid-19

O Governo de Santa Catarina recebeu neste sábado, 20, uma nova remessa com 146.750 novas doses da vacina contra a Covid-19, sendo 5.750 AstraZeneca/Fiocruz e 141 mil Coronavac/Butantan. As remessas chegaram ao aeroporto, em Florianópolis, às 8h20, e seguiram para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José. A distribuição dessas doses para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) das Regionais de Saúde de Santa Catarina ocorrerá a partir de segunda-feira, 22.

As 5.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz serão destinadas à vacinação de um novo grupo prioritário, o dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), essa população será contemplada com a vacina produzida pela Fiocruz, pois o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas (3 meses), o que facilita o cumprimento do esquema vacinal, tendo em vista que o acesso a essas comunidades demanda mais empo e planejamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As demais doses, 141 mil, serão destinadas integralmente para dar continuidade à vacinação dos idosos acima de 70 anos e dos trabalhadores da saúde. Desta vez, também seguindo recomendação do MS, o Estado irá distribuir 100% das vacinas recebidas da AstraZeneca/Fiocruz e Coronavac/Butantan para aplicação da primeira dose (D1).

Fim de semana terá mutirão de vacinação

Santa Catarina fará durante este fim de semana, dias 20 e 21 de março, uma grande ação de vacinação dos idosos com 75 anos ou mais. Para isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV), da Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu na última sexta-feira, 19, um total de 73.700 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan às UDVEs que farão o repasse para os 295 municípios catarinenses. As doses encaminhadas na sexta, 19, também serão usadas para aplicação D1.

Doses recebidas

Com mais esse lote, Santa Catarina chegou a um total de 877.590 doses recebidas das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan. As doses foram encaminhadas ao estado nesta ordem:

18.01.2021: 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021: 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021: 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021: 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021: 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021: 48.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 25/02 e D2: 10 e 11/03)

03.03.2021: 91.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 45.600 (D1: 03 e 04/03 e D2: 17 e 18/03)

10.03.2021: 86.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 43.200 (D1: 10 e 11/03)

17.03.2021: 147.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 17 e 18/03 | D1: 19/03)

20.03.2021: 146.750 doses (5.750 AstraZeneca/Fiocruz e 141 mil Coronavac/Butantan)

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -