Vagas abertas para estágio na CASAN

A CASAN está com vagas abertas para os níveis médio, técnico e superior. Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e estarem matriculados em alguma instituição de ensino.

As vagas de ensino médio são destinadas para as agências de Araquari e Balneário Barra do Sul.

Aos estudantes do ensino técnico, há uma vaga para Eletrotécnico em Chapecó. A Companhia também possui vaga de estágio na Palhoça para Técnico em Saneamento, Técnico em Laboratório ou Técnico em Química.

Para o ensino superior as oportunidades são em Criciúma (Ciências Contábeis e Direito) e Indaial (Engenharia Civil).

Para mais informações acesse Estágios CASAN ou entre em contato pelo e-mail estagio@casan.com.br.

Banco de Talentos

A CASAN também conta com um Banco de Talentos para Pessoa com Deficiência (PcD). Currículos devem ser enviados para o e-mail estagio@casan.com.br com o assunto “Candidato para vaga PcD”.