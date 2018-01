Volta às aulas: dicas para economizar na compra do material escolar

Todo começo de ano é sempre a mesma novela. Uma lista de material escolar imensa, preços altos e pais assustados. As famílias precisam adequar esses gastos na planilha de janeiro que já inclui: matrícula, uniforme, IPTU, IPVA, contas mensais e demais despesas. Um grande sufoco!

Com a lista de material nas mãos, a luta não é somente pelos melhores preços, envolve também a exigências das crianças que desejam o caderno do personagem preferido, uma mochila nova, um estojo completo que, na maioria das vezes, são mais caros.

Então, como lidar com tudo isso? O Professor Carlos Afonso acalma pais e mães, e garante que a compra do material escolar pode ser feita de maneira simples, menos estressante e econômica. “Com dedicação e paciência é possível economizar e, ainda, levar ótimos produtos para a casa. O primeiro passo é pesquisar. A diferença de preço entre as lojas são enormes e só após muita análise você saberá qual o melhor lugar para efetuar as compras. Segundo um levantamento do Procon-SP, essa margem alcança 457% no preço de um mesmo produto”, explicou Afonso, que é administrador e contabilista, e autor do livro “Organize suas finanças e saia do vermelho”.

Além da pesquisa, o professor Carlos Afonso dá outras dicas de como poupar o bolso e se prevenir para o ano que vem, sendo elas:

Reaproveitar: ao pegar a lista de material escolar, veja o que você já tem e que pode ser reaproveitado para mais um ano letivo.

Comércio popular: depois de pesquisar em folhetos e na internet, é válido visitar algumas lojas, incluindo aquelas que ficam em áreas de comércio popular. Diversas vezes os preços oferecidos por lá são mais interessantes.

Grupos de pais e compras coletivas: uma ótima opção também pode ser feita em conjunto. Reúna um grupo de pais para realizarem as compras juntos. Essa ideia é rentável tanto para quem compra, quanto para quem vende. Os comerciantes fazem descontos especiais, por vender mais.

Pague a vista: faça isso sempre que possível e negocie um bom desconto.

Antecipe-se: não deixe para comprar tudo na última hora, assim, você consegue pegar boas promoções e evita um estresse ainda maior. Além disso, já se programe para o ano que vem. Separe um pouco de dinheiro por mês ao longo do ano, para que no próximo ano tenha um dinheiro extra para esse tipo de gasto.

Personagens: matérias com personagens, logotipos e acessórios licenciados, geralmente tem os preços mais elevados. E ainda, nem sempre o material mais sofisticado é o de melhor qualidade e adequado a criança.