WestRock: todos juntos contra a COVID-19

Para a WestRock, Saúde e Segurança são prioridades inegociáveis. Em janeiro de 2020, após os primeiros casos confirmados e divulgados sobre a COVID-19 na China, o Comitê de Crises Corporativo WestRock no Brasil foi formado, para monitorar e reagir de forma ágil e eficiente à evolução da doença para garantir a saúde e segurança de seus funcionários, clientes e comunidades, bem como mitigar possíveis impactos em suas operações.

Adicionalmente, no início de março, foram instaurados os Comitês de Crise Locais em todas as nossas unidades Fabris, bem como no Projeto de Expansão e da Fábrica de Papel de Três Barras (SC), formados por times focados nas ações específicas e peculiares. Os Comitês são multidisciplinares e reúnem tanto profissionais técnicos quanto executivos.

Todas as ações foram colocadas em prática de forma consistente e ágil, já que a WestRock, tem papel fundamental na cadeia de suprimentos, atendendo às demandas diárias de papel e embalagens de seus clientes. A manutenção das operações WestRock neste momento delicado para o país é essencial.

Conectar pessoas a produtos é o que a empresa faz todos os dias e, especialmente nesse momento, não está medindo esforços para contribuir com a sociedade.

Quando a WestRock ajuda seus clientes, por meio de soluções de papel e embalagens, a levar até as prateleiras das lojas, água, alimentos, produtos de higiene e saúde, ajuda a sociedade e o país. As soluções em embalagens WestRock são componentes essenciais para a resposta de nossos clientes à sociedade, especialmente durante essa pandemia.

É por nós. É pela sociedade. É por todos – Este é um momento sem precedentes em que os cenários mudam rapidamente. À medida que o novo coronavírus progride no Brasil e que surgem novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e da WestRock Global, os Comitês reagem de forma ágil, com direcionamentos, implementação de ações e sempre mantendo todos informados sobre como lidar com a COVID-19. A empresa acredita que a comunicação consistente e a conscientização são chave neste momento delicado de expansão dos casos de COVID-19 no país e no mundo.

Ações para contenção do avanço do novo coronavírus, implementadas em todas as unidades , incluindo o Projeto de Expansão e Fábrica de Papel, incluem, entre outros:

• Comunicação extensiva e contínua, a todos funcionários, sobre as medidas individuais de redução de contágio como lavagem e higienização das mãos, etiqueta respiratória e regras de convívio;

• Aumento significativo da disponibilidade de álcool gel em diversos

pontos das unidades;

• Suspensão de todas as viagens não essenciais (tanto aéreas ou terrestres). Quaisquer exceções precisam ser avaliadas e aprovadas pela alta liderança global, nos Estados Unidos;

• Identificação e readequação de alocação de funcionários do grupo de risco para trabalho remoto ou dispensa sem prejuízo a eles;

• Substituição de treinamentos presenciais por virtuais;

• Restrição total às visitas. Apenas aquelas essenciais ao negócio são autorizadas, desde que aprovadas pelo controle de acesso via questionário prévio sobre potenciais riscos de contaminação pelo visitante;

• Implementação de trabalho remoto (home office) parcial ou total das funções que permitem esta prática;

• Reorganização dos horários de almoço, e alteração da estrutura das mesas e ventilação e forma de servir nos refeitórios para evitar grandes aglomerações e contato próximo entre as pessoas;

• Reconfiguração do sistema de ônibus fretado para funcionários, aumentando o espaço entre passageiros;

• Aferição de temperatura de funcionários nos ônibus fretados, bem como na portaria das fábricas;

• Controle de entrada de caminhoneiros com aferição de temperatura;

• Reforço na higienização e desinfecção, com atenção para áreas de maior contato.

• Desmobilização do Projeto de Expansão de Três Barras: os colaboradores das empresas prestadoras de serviços da expansão foram dispensados com diretrizes e orientações de cumprirem quarentena e seguirem as recomendações de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento social.

“Entendemos que a prevenção da COVID-19 é um papel de todos nós. Desde o início, estamos sendo incansáveis em nos preparar para reagirmos, a cada nova situação, com agilidade e responsabilidade, à pandemia que todos estamos enfrentando. Manter nossas operações neste momento delicado é essencial para o país. Quando ajudamos nossos clientes, por meio de soluções de papel e embalagens, a levar produtos essenciais até os centros de saúde e à s prateleiras, ajudamos famílias, amigos e a sociedade. É por nós. É pela sociedade. É por todos”, afirma Jairo Lorenzatto, Presidente da WestRock no Brasil.

Sobre a WestRock

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens que impulsionem seus negócios. São 50.000 funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Saiba mais em www.westrock.com.br