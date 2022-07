XIV Festival da Canção de Papanduva foi sucesso de público e de brilhantes apresentações musicais

Papanduva curtiu e se emocionou com tantos talentos, no último sábado, 26, no XIV Festival da Canção, que nesta edição teve novidade com a categoria “Microrregional – Adulto e Infantil”, com os municípios que compõe a Amplanorte, a qual consagrou como campeão o itaiópolense, Rafael Miranda.

Promovendo uma mostra da cultura papanduvense e regional, o Festival da Canção traz o incentivo à arte através da música em sua pluralidade, afinal, vários estilos são interpretados pelos artistas, do Gospel ao Rock’n Roll, todos têm o seu espaço.

Para o Prefeito Luiz Henrique Saliba, é de fundamental importância o incentivo à cultura, e a promoção de eventos como este. “Abrir espaço para que novos talentos se apresentem, desenvolvam suas habilidades, também para que artistas que já são profissionais mostrem seu trabalho, é uma satisfação enorme para nós do Governo do Município. Agradeço a todos que abrilhantaram esta noite linda e emocionante”. Comentou o Prefeito Saliba.

O Governo do Município de Papanduva parabeniza os vencedores e agradece a todos os participantes, familiares, músicos, profissionais, público, jurados, servidores e comissão organizadora, por tornarem o evento um verdadeiro show de talentos da nossa região.

Confira os premiados em cada categoria:

Categoria Infantil:

1º lugar – Laís Iankoski Ferreira (R$ 1.000,00 + troféu + participação na abertura do show nacional com Matogrosso e Mathias).

2º lugar – Luiza Kovalski (R$ 500,00 + troféu).

(Houve apenas duas inscrições)

Categoria Adulto:

1º lugar – Luana Schadeck Carlos de Castro (R$ 1.500,00 + troféu + participação na abertura do show nacional com Matogrosso e Mathias).

2º lugar – Joelma A. de M. Antunes da Silva e Abraão Antunes da Silva (R$ 1.000,00 + troféu).

3º lugar – Ezequiel Pereira e Jesiel Chagas (R$ 500,00 + troféu).

Categoria Adulto e Infantil Microrregional:

1º lugar – Rafael Miranda (R$ 2.000,00 + troféu + participação na abertura do show nacional com Matogrosso e Mathias).

2º lugar – Luiz Guilherme Kovalski (R$ 1.500,00 + troféu).

3º lugar – Raquel Jungles Barbosa (R$ 1.000,00 + troféu).