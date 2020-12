Zanardi bateu em caminhão a 50km/h, mostra relatório

Ex-piloto italiano vem se recuperando do acidente

O ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paraolímpico Alex Zanardi tem uma longa história de superação. Já superou diversos traumas e, mesmo assim, continua competindo esportivamente. Neste momento, no entanto, ele se recupera de mais um acidente grave.

Em junho deste ano, Zanardi sofreu um grande traumatismo cranioencefálico e ferimentos no crânio em um acidente durante um evento de revezamento de handbiking na Toscana.

Ele acabou colidindo com um grande veículo que se aproximava da prova onde ele estava competindo. Ele passou por três cirurgias em um hospital em Siena depois do acidente e ficou em coma induzido por um mês. Em julho, Zanardi foi transferido para um hospital em Milão para se recuperar do acidente.

Informações atualizadas pela imprensa italiana dão conta de que o estado de saúde do atleta está estável. Seu quarto é acessível apenas para a equipe médica e parentes mais próximos. O risco Covid está sempre presente e suas condições são extremamente delicadas.

O processo de recuperação é lento. Ele tem feito longas sessões diárias de fisioterapia para recuperar alguns movimentos e, quem sabe, voltar a competir profissionalmente.

Agora, peritos que investigam as causas do acidente divulgaram um relatório afirmando que ele estava a 50 km/h quando se chocou com o veículo. A informação foi confirmada pelo perito Dario Vangi. A investigação, realizada no mês de setembro, revelou também que Zanardi tentou virar à direita quando viu o caminhão, mas caiu da handbike e chocou-se com a roda do veículo.

Ainda de acordo com as investigações italianas, o caminhão que causou o acidente estava a 38 km/h e tentou desviar do atleta, mas também não conseguiu corrigir o trajeto a tempo, sem que uma das rodas não atingisse Zanardi.

A história Alex Zanardi é repleta de superação e conquistas importantes. Ele é ex-piloto de Fórmula 1 e bicampeão da série US CART. O atleta italiano perdeu as duas pernas em um acidente automobilístico na Alemanha em 2001.

Ele continuou correndo em carros de turismo modificados por alguns anos, antes de migrar para a bicicleta de mão. Nessa nova modalidade, ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e 2016, no Rio de Janeiro. Ele também levou duas medalhas de prata na competição.

Ele também estava escalado para competir nas Paralimpíadas de 2020 em Tóquio antes dos Jogos serem adiados devido à pandemia do coronavírus. A competição deve acontecer entre junho e julho de 2021.

