3ª Festa Julina de Rua de Itaiópolis foi um sucesso

Repetindo o sucesso das edições anteriores a 3ª Festa Julina de Rua de Itaiópolis, no último dia 6 (sábado), trouxe mais uma vez população para a avenida Getúlio Vargas – em frente ao Clube 16 de Abril.

Uma super estrutura foi montada na avenida, com palco para apresentação, praça de alimentação com comidas e bebidas típicas, além da decoração de um arraiá e da tradicional fogueira.

E teve dança sim senhô! Com a apresentação especial feita pelos professores Vilmar Stoltz e Salete Mildenberger, que animaram o festerê, os centros de educação infantil Lucena, Vila Nova, Semeando o Saber, Tia Erci, Pré- Escolar Abelhinha Feliz, Escola Municipal Bom Jesus, Renascer, Rio da Estiva, Centro Educativo, a EEB Virgílio Várzea, as Escolas Rurais, a dupla Hélio & André Mikley, os alunos de Técnica Vocal do professor Oldair Martins, a Banda Marcial Musical, a Academia Sport Fitness e a APAE de Itaiópolis se apresentaram e encantaram o público.

Para encerrar a Festa Julina a Banda Darrolé subiu a palco e não deixou ninguém parado.