Alvaro assume a Prefeitura de Itaiópolis por 30 dias

O vice-prefeito Alvaro Heillman assumiu a Prefeitura pelo período de 30 dias, durante as férias do prefeito Reginaldo Fernandes. A cerimônia de transmissão do cargo ocorreu na manhã da terça-feira (2), no gabinete da Prefeitura.

Alvaro dará continuidade aos serviços em andamento no município.

Neste período Heillman estará se dedicando junto com a equipe da Prefeitura em atender as demandas da população e dar continuidade no trabalho que vem sendo executado pelo prefeito Reginaldo, que segundo o prefeito em exercício é um exemplo de administração para as outras cidades da região.

Álvaro comunicou que será realizado o trabalho de pintura dos postes da entrada da cidade com as cores da bandeira do município, da publicação do edital para contratação de um novo dentista para atender os usuários do SUS e que irá até a Auto Pista Planalto Sul pleitear a doação de resíduo asfáltico para que seja colocado nas ruas dos bairros.

Disse que está visitando junto com o secretário de Obras as comunidades da cidade observando os pontos críticos que precisam ser arrumados e trabalhados.

Comentou sobre a obra da SC-477 que trará grandes benefícios a Itaiópolis com a perspectiva de abertura de novas empresa em torno da rodovia.