APAE de Itaiópolis promove carreata do “Agosto Laranja”

Numa promoção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Itaiópolis) aconteceu, na tarde da quinta-feira (27/08), a carreata em prol do mês de conscientização e prevenção das deficiências, denominado de “Agosto Laranja”.

O evento contou com o apoio do comércio local através da exposição de balões na fachada de seus estabelecimentos, onde os mesmos puderam apreciar a passagem da carreata, a qual teve um número expressivo de automóveis. A Corporação de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis também esteve presente no evento em sinal de apoio ao Agosto Laranja.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, onde 70% delas poderiam ser evitadas.

Simples gestos se tornam eficazes como formas de prevenção a inúmeras situações e também às doenças e males, entre eles, os diversos tipos de deficiência.