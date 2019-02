Atendimento de mamografia feito pelo Sesc Saúde Mulher vai começar nesta segunda-feira

Compartilhar no Facebook

A Unidade Móvel do Sesc Saúde Mulher já está instalada ao lado do ESF Central e os atendimentos começam nesta segunda-feira, dia 11. No local serão realizados exames para prevenção de câncer de mama e colo de útero. Também serão realizados ações educativas para a promoção da saúde. Estão previstos mais de 800 exames de mamografia e mais de 700 exames preventivos.

Os exames são gratuitos, mas precisam ser agendado previamente na unidade de saúde até o dia 11 de fevereiro.

Podem fazer os exames de mamografia mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Mulheres fora desta faixa etária com histórico familiar ou alguma suspeita também podem fazer, porém é exigido encaminhamento médico. O exame preventivo é oferecido para mulheres com idade entre 25 e 69 anos.

Os laudos das mamografias serão feitos pelo Hospital de Câncer de Barretos, no estado de São Paulo, referência na América Latina no tratamento, rastreamento e diagnóstico de câncer.