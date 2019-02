Aulas iniciam dia 7 para a educação infantil e no dia 11 para os demais alunos da rede de ensino municipal

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Educação informa que o início das aulas na rede pública municipal em Itaiópolis acontecerá em dois momentos diferentes. No dia 7 de fevereiro retornam os alunos da educação infantil – berçário e maternal – e no dia 11 de fevereiro retornam os alunos da pré-escola e demais séries.

Explica ainda que foram realizadas algumas adequações no ensino pré-escolar seguindo as normas do Ministério da Educação, onde alguns alunos foram remanejados. Estas mudanças já foram informadas aos pais.

Nesta segunda-feira (4) os professores e demais profissionais da educação já estarão nas unidades escolares para preparação e organização das escolas para receber os alunos.

Os pais que ainda não matricularam os seus filhos para este ano letivo devem procurar a secretaria das escolas próximas as suas casas para efetuar a matrícula.