Bingo da APAE de Itaiópolis arrecada mais de R$ 31 mil

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itaiópolis, realizou um bingo no último dia 26 (domingo), com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição.

Com a ajuda da comunidade, pais, professores, voluntários o bingo foi um sucesso, superou as expectativas de todos e atingiu R$ 31.688,21 de arrecadação. Valor que será aplicado nas melhorias do atendimento dos alunos.

APAE

A APAE é uma associação em que, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover o bem estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Tem como principal missão prestar serviços de assistência social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, conscientizando cada vez mais a sociedade.