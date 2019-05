Blitz da Saúde em Itaiópolis

1 de 5

No último sábado dia 10, a Secretaria de Saúde realizou na praça Brasil, o projeto Blitz da Saúde, com a aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite C e B, auriculoterapia e argiloterapia, vacinas e avaliação de IMC com o educador físico do NASF.

Também foi realizada orientações com relação a escovação dos dentes e câncer de boca pela equipe de saúde bucal. O CAPS também esteve presente com a sua equipe onde mostrara os trabalhos realizados pelos seus usuários.

O Zé Gotinha, o Mosquito da Dengue, a Minnie e o Pato Donald também participara do evento animando as pessoas.

Na ação os profissionais da saúde distribuíram panfletos de diversos temas sobre saúde no comercio local e em uma ‘blitz’ na rua Nereu Ramos.

Durante o projeto Blitz da Saúde 78 pessoas realizaram testes rápido de sífilis, HIV, hepatite B e C, dando um total de 312 exames realizados; 120 pessoas aferiram a pressão arterial, sendo que em 32 os valores pressóricos estavam alterados sendo realizado orientações e encaminhamentos para a unidade de saúde de referência; 120 pessoas realizaram o teste capilar de glicemia, onde 4 estavam com valores além do normal para o horário e também foram encaminhadas a unidade de saúde de referência; 20 pessoas buscaram atendimento em auriculoterapia e argiloterapia; 27 passaram por avaliação do educador físico; nove pessoas foram abordada pelos cirurgiões dentistas; e 24 pessoas realizaram vacinas que estavam em atraso vacinal.

A próxima Blitz da Saúde já está programada para o dia 7 de junho na praça Brasil.