Bombeiros Voluntários adquirem desencarcerador

Os Bombeiros Voluntário de Itaiópolis contam agora com um novo aparelho de salvamento, o desencarcerador, o equipamento é usado em equipamentos automobilísticos para cortar, separar e abrir espaço para a retirada das vítimas.

No total foram investidos R$ 50 mil para a compra do equipamento, através do Termo de Fomento firmado entre a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Itaiópolis (Bombeiros Voluntários) e o Governo do Estado de Santa Catarina.

O Termo prevê o repasse de R$ 77.033,00 ao todos para os Bombeiros Voluntários e foi um conquistas da direção da Associação junto com a Associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina (Abvesc) que trabalharam pelo recurso junto ao governo do estado.

O desencarcerador adquirido pelos BV´s de Itaiópolis é hidráulico tipo 3 pesado, composto além do grupo energético e mangueiras, por três importantes acessórios, sendo uma tesoura de corte, um expansor e um extensor.