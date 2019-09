Bombeiros Voluntários buscam recursos na capital do estado

Compartilhar no Facebook

A diretoria, juntamente com o comando do Bombeiros Voluntários de Itaiópolis estiveram na última terça-feira (10) em Florianópolis, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina visitando gabinetes de alguns deputados.

As visitas tiveram por intuito a tentativa de angariar recursos financeiros e equipamentos, para a melhoria dos atendimentos ofertados a população.

A cada reunião, foi apresentado o histórico de atendimentos, bem como as dificuldades enfrentadas, que evidenciaram aos deputados e assessores a necessidade de investimentos na corporação, para que os atendimentos continuem a serem realizados, com cada vez mais eficiência.

A comitiva saiu bastante confiante, após o comprometimento afirmado pelos parlamentares visitados.