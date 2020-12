Campanha de castração cães em Itaiópolis atingiu 50% da meta desejada

Compartilhar no Facebook

A Associação Empresarial apresentou os resultados da campanha + Castração – Abandono, que ocorreu entre os dias 03 à 20/11. O valor arrecadado foi R$ 2.521,42. Com esta arrecadação a ONG OPAI vai conseguir castrar 10 cadelinhas. A meta era arrecadar R$ 5 mil para castrar 20 cadelinhas. Porém 50% da meta já foi conquistada.

Continue contribuindo com a ONG OPAI nas caixinhas espalhadas no comércio local, este trabalho precisa continuar ele é contínuo e não pode parar. A ONG não recebe dinheiro público para se manter, apenas doações da população através das caixinhas que estão espalhadas no comércio local, e devido a isso a sua colaboração faz toda diferença.

A ONG OPAI já castrou até hoje 200 cadelinhas de ruas e de famílias carentes, a estimativa é de que cada ninhada gere entre 5 ou 6 filhotes. Baseado neste cálculo, hoje poderia estar circulando pelas ruas de Itaiópolis cerca de 1 mil à 1.200 cães abandonados.