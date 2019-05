CAPS de Itaiópolis realiza ações que marcam a semana da luta antimanicomial

Dia 18 de maio é uma data muito importante na saúde mental, data em que relembramos a luta antimanicomial, que prioriza o tratamento e o cuidado em liberdade, envolvendo usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental que acreditam na mudança do modelo de atenção às pessoas em sofrimento mental e buscam a convivência em sociedade e, principalmente, o respeito aos direitos humanos. O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS é a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico, produtora de autonomia que convida o usuário do serviço a responsabilização e ao protagonismo em toda trajetória de seu tratamento.

Em comemoração a esta data, o CAPS de Itaiópolis realizou na semana do dia 14 à 18 de maio, atividades que possibilitaram reforçar os avanços na saúde mental e as mudanças em sua política. Foram realizadas rodas de conversa com os usuários, Caminhada e exposição de artesanatos no calçadão do município de Itaiópolis.

Além de orientações sobre o dia da luta antimanicomial para a comunidade em geral. No dia 18 de maio, a convite do CAPS de Mafra, com o apoio e incentivo do Secretario Municipal de Saúde, Felipe Tavares, os profissionais do CAPS, juntamente com usuários e familiares, participaram da feira de atrações e serviços “cuidado em liberdade” na praça Miguel Bielecki, reunindo diversas atrações e apresentações artísticas, juntamente com o CAPS de Mafra e Rio Negro para a comunidade em geral. O CAPS de Itaiópolis realizou a apresentação do Grupo de Dança “Gaúcho Doido”, exposição dos artesanatos e apresentação uma canção entre usuário e profissional – voz e violão.