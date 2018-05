Carnês do IPTU 2018 de Itaiópolis começam a ser entregues na Rodoviária

A Prefeitura Municipal de Itaiópolis já está distribuindo os carnês do Imposto Predial e Territorial (IPTU). A entrega dos carnês está sendo feita na Rodoviária até este sábado dia 26/05, durante o horário das 08:00 as 12:00 – 13:00 as 17:00.

O pagamento da cota única, com 10% de desconto deverá ser feito até o dia 08 de junho. Esse também será o vencimento da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, porém sem o desconto. Neste ano o pagamento do IPTU poderá ser feito na Caixa Econômica, Sicoob, Banco do Brasil, Correios e nas agências lotéricas. Vale lembrar que se o vencimento cair em um sábado, domingo ou feriado, o pagamento pode ser feito no dia útil subsequente sem acréscimos.

No caso de pendências anteriores, o contribuinte deve procurar na Prefeitura o setor de Tributação onde poderá parcelar os débitos anteriores.