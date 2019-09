Com o tema ‘é Preciso!’ os alunos do Centro de Educativo Itaiópolis fizeram uma campanha de coleta de garrafas pet. A ação tem o objetivo de conscientizar sobre o destino do lixo que produzimos.

As garrafas coletadas foram recortadas pelos estagiários da escola e pela professora Emíliana. Após, os fundos, durante as aulas do projeto com a professora Danieli, foram pintados pelos alunos montando um bandeira que será usada na Semana da Pátria.