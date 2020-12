Cobrança do Estacionamento Rotativo é ampliado em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Desde a última quinta-feira (10) começou a ser cobrado o estacionamento rotativo na rua: Osmar Semmer no trecho compreendido entre as ruas Alfredo Fernandes Luiz e rua Rui Barbosa. Ao longo do tempo novas ruas centrais também poderão ser taxadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O estacionamento rotativo foi implantando pela lei municipal nº 816/2018 no final do mês de março de 2019 inicialmente na rua Getúlio Vargas de forma gratuita (educativa), após 60 dias começou a ser cobrado e expandido para outras ruas centrais do município.