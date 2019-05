Comitiva de Itaiópolis vai à Florianópolis atrás de recursos para revitalizar a SC 114

Compartilhar no Facebook

Uma comitiva formada pelo vice-prefeito Alvaro Helmann, dos vereadores Edione Pickcius e Venceslau Ostrovski, acompanhados por Antonio Carlos Kuhl e o representante da Apae de Itaiópolis, Curt Otinoel Silveira, foi até Florianópolis no último dia 15 (quarta-feira), com o objetivo de buscar recursos para a revitalização da SC-114, para APAE e para as secretarias de Educação e Esporte, Agricultura e Meio Ambiente.

Na agenda da comitiva estava à visita nos gabinetes dos deputados estaduais Nilso Berlanda, Maurício Eskudlark e Marcius Machado, além da visita ao senador federal Jorginho Mello.