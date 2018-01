Concluída mais uma ponte no interior de Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Na última segunda feira 08, ocorreu a conclusão da obra de mais uma ponte que passava por reforma no interior de Itaiópolis. A ponte encontrava-se em um estado bem preocupante pela população e precisava urgentemente de reparos. A mesma liga as localidades de Rio do Tigre a Casa de Pedra e agora está nova e em perfeitas condições de uso segundo a Secretaria de Obras, Viação e Transporte.