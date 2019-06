Dia 16 tem a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural Circuito Ucraniano de Iracema e a Mostra Medieval Pedra Molhada

No próximo domingo, dia 16, acontece na localidade de Iracema a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural Circuito Ucraniano e a Mostra Medieval Pedra Molhada. A organização dois eventos é da Paróquia Nossa Senhora da Sagrada Família com o apoio da Prefeitura de Itaiópolis.

A caminhada vai iniciar às 7:30h com a recepção dos caminhantes onde será servido um café colonial com produtos locais. As largadas estão programadas para s 9 horas e as 9:30h.

O roteiro da caminhada contempla as propriedades rurais de Iracema, apresentando o que Itaiópolis e a comunidade têm como a arquitetura, os costumes e as tradições, além da diversidade rural.

Mais informações podem ser obtidas no site www.caminhadas.info.

Mostra Medieval Pedra Molhada

A Mostra Medieval Pedra Molhada é um evento com temática medieval que busca proporcionar uma imersão desse período histórico aos participantes, divulgando artistas e artesãos locais e regionais.

O evento será no bosque da paróquia Sagrada Família – distrito de Iraputã/Iracema – das 11 horas às 17 horas e conta com: exposição de armas e armaduras pelo ferreiro medieval Murilo Ferreira, Apresentação de Combate Viking pelo Clã Skjaldborg de Curitiba; Estande de Arquearia com Oldair Martins; Apresentação Musical com Edson Tureck; Feira de Artesãos com Isabella Tureck; Quinta da Nina, Jucilene de Miranda Ferreira, Marcos Jakubiak, Thiago Roberto Pensak; Degustação e venda de Hidromel Yggdrasill (Clã Skjaldborg); e Chopp Artesanal da Cervejaria Rech Beer.

Almoço

Durante os eventos haverá o tradicional almoço na paróquia com comidas típicas preparadas pelos moradores da comunidade. Reserva antecipadas no valor de R$ 30,00.