Escola São João Batista terá verba de R$ 150 mil para reformas

O deputado estadual Patrício Destro (PSB) visitou Itaiópolis na última semana, para acompanhar as obras da Escola São João Batista, onde entregou uma emenda de R$ 150 mil para outras melhorias na unidade escolar. Depois foi até o quartel dos Bombeiros Voluntários conhecer a nova ambulância adquiridas com recursos do Fundo Social, verba intermediada por ele.

No Alto Paraguaçu, Destro acompanhou as obras na Escola São João Batista que estão sendo executadas de forma emergencial, pois o prédio estava com problemas estruturais colocando em risco a integridade física de alunos e professores.

Ainda na escola, Patrício entregou a diretora da unidade escolar uma emenda no valor de R$150 mil para serem aplicados em outras melhorias.

Em visita aos Bombeiros Voluntários o parlamentar conheceu a nova ambulância da instituição adquirida com recursos do Fundo Social e que já está em operação. Na ocasião recebeu o títtulo de “Amigo do Bombeiro”.

Encerrando a visita no município Patrício Destro visitou o prefeito em exercício Álvaro Heilmann, onde conversaram sobre as principais necessidades de Itaiópolis.