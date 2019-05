Escola Virgilio Várzea de Itaiópolis precisa de reforma

Alvará para obras de melhorias no prédio da escola foi liberado em 2015, porém, as obras não foram feitas até hoje

Diferente de muitas escolas do planalto norte que foram reformadas e revitalizadas o Virgilio Várzea de Itaiópolis não foi. E hoje, a escola necessita muito de melhorias na sua infraestrutura.

A comunidade escolar ficou sabendo que um alvará para obras de melhorias no prédio da escola foi liberado em 2015, porém as obras não foram feitas. A direção junto com a comunidade agora está indo atrás dos fatos para saber porque essa obra não aconteceu.

O Virgilio Várzea tem 900 alunos e 55 funcionários e atua desde as séries inicias até o ensino médio, atendendo 80% da comunidade de Itaiópolis.

Escola prepara festa junina e baile junino

No dia 1º de junho a Escola Virgilio Várzea vai organizar a sua Festa Junina e o Baile Junino reunindo os alunos, pais e a comunidade escolar. O objetivo da ação é levantar fundos para a formatura dos alunos que estão nas séries finais e para aplicação em melhorias da escola.

A Festa Junina vai começar às 13 horas e contará com tudo que uma festa pede, apresentações de dança, musicais, brincadeiras e a tradicional comida típica. A noite a partir das 22 horas vai acontecer o Baile Junino com duas bandas mais o show do Grupo Canoa. Os ingressos estão à venda com os formandos e na secretaria da escola.