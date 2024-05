Rio Negro já aplica a vacina contra a Gripe para maiores de seis meses

Todos os rio-negrenses com mais de seis meses de idade já podem se vacinar gratuitamente contra a Gripe em Rio Negro. Para receber a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteirinha de vacinação, cartão do SUS e um documento de identificação.

Além do imunizante da Gripe, estão disponíveis em Rio Negro as demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização.

As vacinas contra a Influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para toda a rede pública de saúde. A composição varia anualmente de acordo com as cepas do vírus predominantes.

Neste ano, conforme o Ministério da Saúde, as vacinas possuem três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria), conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).