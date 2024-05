Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher já está em Mafra

Compartilhar no Facebook

Chegou a hora de colocar a saúde da mulher em dia. Por meio da parceria entre as Prefeitura de Mafra, Porto União, Irienópolis e o Sesc SC, chega hoje em Mafra o Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher.

A finalidade da parceria é de rastrear o câncer de mama e de colo do útero, além de promover ações de educação em saúde feminina. A partir desta terça-feira, dia 07, até 05 de dezembro, a unidade de Sesc ficará em Mafra na R. Jorge Sabatke, 660 – Centro, para atender a demanda de exames dos três municípios. Na unidade móvel serão oferecidos exames gratuitos de mamografia digital e exame citopatológico (papanicolau – que previne o câncer de colo uterino).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Mafra, haverá 60 exames no dia, sendo 30 mamografias e 30 citopatológicos. Vale destacar que todos os exames serão pré-agendados pela Secretaria Municipal de cada município envolvido na ação.

Informações

Para saber mais sobre os serviços oferecidos na Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher, entrar e contato com a Unidade de Saúde mais próxima ou via WhatsApp com a Central de Regulação Ambulatorial (CRAM) de Mafra: 47 99137-2099.